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Трое жителей Касимова предстанут перед судом за распространение наркотиков через закладки
Молодые люди 18,19 и 20 лет успели сделать девять закладок в Касимове, Шацке и Сасове, после чего их задержали оперативники.

Трое жителей Касимова предстанут перед судом за распространение наркотиков через закладки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Молодые люди 18,19 и 20 лет незаконно приобретали оптовые партии наркотиков, забирали из из тайников-закладок, после чего фасовали и упаковывали в более мелкие партии и далее также продавали путем закладок.

Всего злоумышленники успели сделать девять закладок в Касимове, Шацке и Сасове, после их задержали оперативники. Оставшиеся наркотические вещества у них изъяли.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 2 и пункту г части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Материалы дела направили в суд.