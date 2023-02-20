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Сорокина поздравила ветерана Великой Отечественной войны Александра Шумкина с Днем защитника Отечества
Мэр вручила Александру Шумкину почетную грамоту и памятный подарок, а также поблагодарила за активную гражданскую позицию, патриотическое воспитание молодежи.

В понедельник, 20 февраля, мэр Елена Сорокина поздравила ветерана Великой Отечественной войны Александра Шумкина с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Сорокина вручила Александру Шумкину почетную грамоту и памятный подарок, а также поблагодарила за активную гражданскую позицию, патриотическое воспитание молодежи и в связи с Днем защитника Отечества.

«Благодарю Вас за то, что Вы делали и делаете, за Вашу активную позицию, за то, что всегда все свои силы отдавали на благо страны и ее людей. Уважаемый Александр Нефедович, от имени всех жителей города вручаю Вам почетную грамоту администрации города», — сказала Елена Сорокина.

Александр Шумкин — кадровый военный, полковник запаса. В 1944 году был призван на фронт, воевал в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, освобождал Польшу и Чехословакию. После войны служил в группах Советских войск в Польше и Германии, был заместителем командира полка в танковой дивизии Московского военного округа. Выполнял интернациональный долг в Германии, Венгрии и Чехословакии. В Рязань прибыл на должность начальника гарнизонного Дома офицеров. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

После войны стал членом федерации бильярда и занимался с детьми. В рязанской школе № 16 организован музей бильярда, названный в честь Александра Шумкина.