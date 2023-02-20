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Рязанского депутата Подоля освободили от наказания по делу об отравлении детей в детсадах Москвы

Рязанского депутата Подоля освободили от наказания по делу об отравлении детей в детсадах Москвы. Об этом пишет портал «Вид сбоку».

В понедельник, 20 февраля в Перовском суде Москвы прошло заседание по уголовному делу рязанского депутата и владельца агромолочного комбината ООО АМК «Рязанский», который выпускает продукты под торговой маркой «Амка», Станислава Подоля.

В декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.

Уголовное дело возбудили по пунктам б и в части 2 статьи 238 УК РФ («Производство продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела Подолю была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По результатам заседания Станислава Подоля освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Уточняется, что он должен будет выплатить пострадавшим моральную компенсацию.