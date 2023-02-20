Рязанский фитнес-клуб, где умер человек, временно закрывался

РЗН. инфо запросила официальный комментарий у руководства финтес-клуба.

Рязанский фитнес-клуб, где умер человек, временно закрывался. Об этом сообщили на сайте учреждения.

В понедельник, 20 февраля, очевидцы сообщили, что в фитнес-клубе «Фитнес Хаус» умер человек. На сайте клуба появилась информация, что тренажерный зал временно закрыт. Позже посетителям сообщили, что фитнес-клуб работает в прежнем режиме.

РЗН.инфо запросила официальный комментарий у руководства финтес-клуба.