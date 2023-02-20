Рязанские полицейские анонсировали рейды на пресечение нарушений ПДД

В Рязанской области пройдут рейды на пресечение нарушений ПДД. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Речь идет о рейдах, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в этой сфере», — говорится в релизе.

Рязанцев попросили быть бдительными и соблюдать элементарные правила дорожного движения.