Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные

Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В прошедшие выходные в Рязанской области провели массовые рейды по охране общественного порядка. Сотрудники УМВД зафиксировали 1653 административных правонарушений, раскрыли 25 преступлений.

Во время рейдов остановили 18 пьяных водителей. Девять человек отказались от освидетельствования. Трое водителей повторно сели за руль в пьяном состоянии.

Кроме того, полицейские изъяли 2316 литров нелегального алкоголя, 43 765 пачек нелегально продаваемых сигарет.

Четырех граждан, находящихся в федеральном розыске, задержали.

В целях профилактики телефонного и интернет-мошенничества полицейские вручали памятки жителям и гостям региона.

Отмечается, что рейды продолжатся.