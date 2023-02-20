Рязанец получил четыре года тюрьмы за избиение знакомой до слепоты

Рязанец получил четыре года тюрьмы за избиение знакомой до слепоты. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил и в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе 2020 года мужчина вместе со знакомой находился у себя дома. Между ними произошел конфликт, в ходе которого рязанец нанес не менее девяти ударов руками по голове, туловищу и конечностям девушки.

Потерпевшей диагностировали травму левого глаза с разрывом склеры глазного яблока с выпадением внутренних тканей и утратой хрусталика, закрытый перелом носа и множественные подкожные кровоизлияния на голове, лице, грудной клетке, туловище и конечностей.

Травма глаза привела к слепоте.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он также выплатил потерпевшей моральную компенсацию. Однако девушка настояла на строгом наказании.

Рязанцу назначили четыре года колонии общего режима