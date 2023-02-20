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Рязанцы возмутились из-за отсутствия поставок отечественного инсулина

Рязанцы возмутились из-за отсутствия поставок отечественного инсулина. Об этом они сообщили на странице «Вконтакте» Павла Малкова.

В основном выразили недовольство жители районов. «Как не придешь в сараевскую поликлинику, выписать ребенку инсулин «Апидра», в наличии его никогда нет. До минздрава не дозвониться. Как без инсулина жить диабетику? «, — пожаловалась женщина.

Жительница Михайлова тоже рассказала о нехватке инсулина. По ее словам, она не может получить необходимый препарат уже четыре месяца.

«Мне нужно делать уколы четыре раза в день. Постоянно. Но получить инсулин не могу, слышу один и тот же ответ, что нет в наличии. Приходится его экономить. Подавала жалобу в министерство здравоохранения, но ситуация не изменилась», — рассказала она.

В минздраве прокомментировали, почему поставки отечественного инсулина сократились.

«На этот лекарственный препарат только недавно смогли заключить договор, так как ранее никто не откликался на заявку. Мы ожидаем поставку инсулина в начале-середине марта. Надеемся, что поставщик привезет лекарства как можно раньше», — пояснили в ведомстве.

Однако данный ответ рязанцев не успокоил. Люди высказали мнение, что лекарство нужно «выписывать про запас», особенно жизненно необходимое.

Напомним, в октябре 2022 года в Рязани родители детей-диабетиков попросили Малкова разобраться с заменой инсулина.