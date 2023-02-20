РИА Новости: в ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки
Сообщается, что переговоры начнутся уже на этой неделе. ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки.
В ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом в понедельник, 20 февраля,
Сообщается, что переговоры начнутся уже на этой неделе. ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки.«(Переговоры будут. — Прим. ред.) непростыми, это ясно. Но работа идет», — отметил собеседник агентства. Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что нельзя допустить провала зерновой сделки, учитывая кризисы по всему миру.