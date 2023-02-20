Пропавшего в Клепиковском районе Дмитрия Журавлева нашли погибшим

Подробности поисков не разглашаются.

Пропавшего в Клепиковском районе 63-летнего Дмитрия Журавлева нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в понедельник, 20 февраля.

Подробности поисков не разглашаются.

В пресс-службе регионального следкома РЗН. инфо сообщили, что тело мужчины нашли в воскресенье, 19 февраля, на берегу Пры около села Екшур. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

Напомним, о местонахождении мужчины не было известно с 12 февраля.