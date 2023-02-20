Президент США Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 500 миллионов долларов
В пакет войдут артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, противотанковые системы и другое вооружение.
Президент США Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 500 миллионов долларов. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Киеве, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
Уточняется, что в пакет войдут артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, противотанковые системы и другое вооружение.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с Байденом поставки американских орудий большой дальности.
Президент США Джо Байден прилетел в Киев в понедельник, 20 февраля.