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Песков: послание Путина Федеральному собранию пройдет без иностранных гостей, но с участниками СВО

Послание Владимира Путина Федеральному собранию пройдет без иностранных гостей, но с участниками СВО. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иностранные гости не были приглашены на оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Песков отметил, что состав участников мероприятия достаточно традиционный. Значительную часть гостей составляют депутаты и сенаторы.

«Будут там и участники специальной военной операции», — рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков рассказал, о чем будет говорить Путин во время послания Федеральному собранию.