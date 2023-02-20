Павел Малков заявил заявил о готовности работать на Донбассе

Павел Малков заявил заявил о готовности работать на Донбассе. Об этом рязанский губернатор в понедельник, 20 февраля, сообщил в интервью YouTube-каналу «16 негритят».

У Малкова спросили, как бы он поступил, если бы ему предложили отправиться работать чиновником на Донбасс.

«Я человек команды, если скажут, то поеду. Президент оказал мне высокое доверие — направил в Рязанскую область. Я сейчас приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие, чтобы Рязанская область развивалась, процветала… но если когда-нибудь случится, что потребуется ехать — я готов», — заявил политик.

Напомним, Малков посещал Мариуполь в ноябре.