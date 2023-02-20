Павел Малков обсудил планы по развитию Сасова и побывал в летном училище

Он встретился с главой администрации Евгенией Рубцовой, обсудил вопросы социально-экономического развития, а также посетил летное училище гражданской авиации.

В понедельник, 20 февраля, губернатор Павел Малков побывал с рабочей поездкой в Сасове. Он встретился с главой администрации Евгенией Рубцовой, обсудил вопросы социально-экономического развития, а также посетил летное училище гражданской авиации.

Евгения Рубцова рассказала главе региона, что в 2022 году плановый показатель дохода городского бюджета перевыполнили на 15%. На реализацию различных проектов развития города из федерального и областного бюджетов привлекли около одного млрд рублей. Рубцова отметила, что полученные деньги направили в том числе и на комплексное развитие сельских территорий по федеральной программе, в которой город участвует впервые.

По данной программе в прошлом году реконструировали центр детского творчества, а также несколько участков водоснабжения и водоотведения, построили канализационный коллектор. В 2023 заработает новый детский сад. Павел Малков подчеркнул, что программа позволяет закрыть многие социальные нужды и пообещал максимально использовать возможности программы для развития муниципалитетов.

Также Малков обсудил с Рубцовой вопросы экономического развития города. По словам Евгении Рубцовой, в городе успешно ведётся работа по привлечению инвестиций и открытию новых производственных площадок. Станкостроительными промышленными предприятиями города, несмотря на санкции, отгружено продукции на 4,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. В настоящее время лидером является завод «Саста», который удвоил объем выпускаемых товаров. Также глава администрации Сасова сообщила, что местный индустриальный колледж впервые за долгие годы набрал группу студентов для обучения на станочные профессии.

Павел Малков посетил и Сасовское летное училище гражданской авиации имени Тарана. Губернатор пообщался с преподавателями и курсантами, побывал в учебных классах, на аэродроме, в столовой и общежитии.

«Сасовское летное училище — это одна из возможных точек роста. Сейчас мы говорим про импортозамещение не только в вопросах оборудования, поставок, производства, но и в других направлениях. Одно из них — развитие авиации. Наша промышленность активно работает над выпуском новых воздушных судов, и надо готовить пилотов, которые смогут управлять всей этой современной техникой, — отметил Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что обсудит с коллегами из федеральных министерств дополнительные возможности развития училища.