На Алтае мать сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына
На Алтае мать сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. Об этом в понедельник, 20 февраля,
Женщина привезла ребенка к складским помещениям, облила горючим и подожгла на глазах у восьмилетнего сына. После этого она скрылась с места преступления.
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
В сообщении отметили, что семья состоит на учете, как неблагополучная. В январе мать детей ограничили в родительских правах.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело.
Фото: СУ СК по Алтайскому краю.