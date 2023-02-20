На Алтае мать сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына

На Алтае мать сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет «ТОЛК».

Женщина привезла ребенка к складским помещениям, облила горючим и подожгла на глазах у восьмилетнего сына. После этого она скрылась с места преступления.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В сообщении отметили, что семья состоит на учете, как неблагополучная. В январе мать детей ограничили в родительских правах.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СК по Алтайскому краю.