Meta* введет платную верификацию аккаунтов в Facebook* и Instagram*

Стоимость платной подписки составит 11,99 долларов в месяц для браузерной версии и 14,99 долларов для мобильных устройств.

Meta* введет платную верификацию аккаунтов в Facebook* и Instagram*. Об этом написал на своей странице в FB глава компании Марк Цукерберг.

Для пользователей сделают платную подписку, которая позволит верифицировать аккаунт — подтвердить учетную запись с помощью удостоверения личности и получить «синий значок», который дает дополнительную защиту и прямой доступ к службе поддержки.

Цукерберг отметил, что новая функция призвана повысить подлинность аккаунтов и безопасности сервисов компании.

Стоимость платной подписки составит 11,99 долларов в месяц для браузерной версии и 14,99 долларов для мобильных устройств. Первыми использовать платную подписку получат жители Австралии и Новой Зеландии, далее ее постепенно внедрят в других странах.

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