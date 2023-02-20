«Мармакс» перечислил ТОП региональных тенденций в новостройках бизнес-класса

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» проанализировали региональный рынок новостроек бизнес-класса и выделили главные тенденции, актуальные на сегодняшний день.

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» проанализировали региональный рынок новостроек бизнес-класса и выделили главные тенденции, актуальные на сегодняшний день.

Изменение структуры предложения и сокращение площадей

После прошлогодней паузы в запуске новых проектов, связанных с новыми экономическими реалиями, девелоперы снова анонсируют старты продаж своих комплексов, притом в достаточно большом объеме. Каждый из игроков рынка недвижимости опирается на критерий соотношения цены и качества. Это связано с нынешней избирательностью покупателей — теперь в их приоритетах не только локация, класс и бюджет, но и достаточное наполнение инфраструктурой, наличие дополнительных опций и хорошая управляющая компания.

При этом в структуре предложения изменились площади квартир — если в 2020 году, во время ограничений, эксперты отмечали увеличение спроса на просторные лоты, то сейчас акцент снова вернулся к компактным объектам с эргономичной планировкой. В связи с этим площади проектируемых квартир снизились примерно на 10-20%.

Большая доля предчистовой отделки

В региональных новостройках предпочтение отдается предчистовой отделке — то есть застройщик берет на себя самые трудные и шумные работы. Будущий собственник, в таком случае, сможет по своему вкусу реализовать косметический ремонт, создав собственный дизайн-проект. Квартиры с ремонтом в регионах России пока еще не обрели массовую популярность.

В приоритете центральные локации

Безусловно, при приобретении новостройки сегмента бизнес в приоритете остаются именно центральные локации — историческое пространство города объединяется с деловыми пространствами, это престижно, удобно и позволяет не выбиваться из ритма большого города. Однако с каждым годом отмечается все большая заинтересованность покупателей в появлении новостроек бизнес-класса и в спальных районах — это особенно актуально для тех, кто хочет улучшить жилищные условия, но не готов менять привычную локацию.

Качественная инфраструктура

При обзоре внешнего окружения главными предпочтениями остаются достаточное количество социальной инфраструктуры (школы, детские сады и поликлиники), а также магазины и рекреационные зоны. Во внутренней инфраструктуре популярность набирает концепция пятиминутного города, а также наличие собственного фитнес-клуба, продуманной детской площадки, зонированной в зависимости от возраста ребенка, а также удобные зоны коворкинга.

«Во всех наших проектах мы придерживаемся и реализовываем все упомянутые выше тенденции, идя в ногу со временем, а значит — находимся на одной волне с нашими покупателями, — комментирует Терехова Анна, руководитель отдела продаж девелоперской компании „Мармакс“. — Мы создаем удобные коворкинги, включающие комфортный кофе-пойнт, внедряем соседские центры, в которых каждый из резидентов будет чувствовать себя комфортно, занимаясь любимым занятием, а также делаем акцент на реализации всех составляющих для поддержания здорового образа жизни. Комфортные условия дополняет качественное благоустройство с ландшафтным дизайном в наших проектах. Некоторые из них предусматривают концепцию, меняющуюся в зависимости от сезона».

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 250 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.