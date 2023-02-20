Малков: у меня были вопросы к зампредам и министрам, которые попали на должности без профильного образования

Павел Малков заявил, что у него были вопросы к зампредам и министрам, которые попали на должности без профильного образования. Об этом губернатор сообщил в понедельник, 20 февраля, в интервью YouTube-каналу «16 негритят», отвечая на вопрос о формировании команды.

«У меня были намного более серьезные вопросы к зампредам, министрам, руководителям подведомств, которые ни дня не работали до этого в отрасли, не имели профильного образования, но почему-то получили определенные назначения. Вот с этими случаями мы очень серьезно разбилась. Разные ситуации, разные решения принимались», — отметил губернатор.

По его словам, сейчас команда правительства «сформирована и работает».

«Но постоянно будет происходить обновление. Не бывает статичных систем, иначе начинается стагнация», — заключил политик.