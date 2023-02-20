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Малков ответил на вопрос о своем участии в задержании руководителей благоустройства Рязани
Напомним, начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. Ему вменяли закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене.

Павел Малков ответил на вопрос о своем участии в задержании руководителей благоустройства Рязани. В понедельник, 20 февраля, в интервью YouTube-каналу «16 негритят» у губернатора уточнили, с его ли подачи начались следственные действия.

«Это совместная работа. Там ведут работы компетентные органы, мы со своей стороны в чем необходимо помогаем. Ну, а дальше оценки должны даваться соответствующими структурами. Очевидно, что есть определенные вопросы, и по ним должны быть даны ответы», — заявил глава региона.

Напомним, начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. Ему вменяли закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене. 14 февраля суд отправил Фурфурака на месяц под домашний арест.