Корреспондент The Times рассказал об обстановке в бункере Зеленского

Стало известно, какая обстановка в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на статью британского издания The Times.

Сообщается, что корреспондент издания посетил Киев и поговорил там с источниками, знакомыми с режимом работы бункера украинского лидера.

«Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офис Зеленского. — RT)», — приводит текс материала РИА Новости.

При этом право на доступ к офису есть только у тех, у кого есть соответствующие документы и паспорт. В самом здании нет света, а шторы задернуты.

Также издание отмечает, что после начала СВО всех основных представителей украинской власти переместили в подземные бункеры.