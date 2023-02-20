Россиянам предложили дать дополнительный выходной

В Госдуму внесут проект о дополнительном выходном для диспансеризации. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Законопроект подготовила фракция «Новые люди». Его внесут в Госдуму 20 февраля. Предполагается, что он позволит дать отгул работникам в возрасте от 18 до 39 лет для прохождения медобследования раз в три года без потери заработка. Два раза в год выходной на диспансеризацию положен пенсионерам и людям предпенсионного возраста. В настоящее время такой отгул могут получить лишь государственные и муниципальные служащие, а работники старше 40 лет.

«Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьёзные, опасные заболевания на ранних стадиях», — сказал вице-спикер ГД Владислав Даванков, курирующий вопросы здравоохранения.

Инициаторы законопроекта считают, что такая мера будет выгодна для всех: работник меньше будет проводить на больничном и дольше будет трудоспособным.