Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Он добавил, что в приоритете — обеспечение противовоздушной обороны Украины.
Предстоящие недели станут решающими для Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг.
«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — сказал министр.
Он добавил, что в приоритете — обеспечение противовоздушной обороны Украины. Этого необходимо достичь «в следующие три месяца».