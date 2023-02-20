Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины

Он добавил, что в приоритете — обеспечение противовоздушной обороны Украины.

Предстоящие недели станут решающими для Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг.

«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — сказал министр.

Он добавил, что в приоритете — обеспечение противовоздушной обороны Украины. Этого необходимо достичь «в следующие три месяца».