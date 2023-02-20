Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-3°
Втр, 21
-6°
Срд, 22
-11°
ЦБ USD 74.76 -0 18/02
ЦБ EUR 79.61 -0.37 18/02
Нал. USD 74.51 / 79.3 20/02 12:40
Нал. EUR 79.01 / 80.65 20/02 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
3 часа назад
237
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
3 043
В Рязани открылся первый офис «Цифра банк»
17 января в Рязани состоялось открытие первого в городе...
16 февраля 14:16
4 590
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
10 504
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Белый дом подтвердил, что Байден прилетел в Киев

Белый дом подтвердил, что президента США Джо Байден прилетел в Киев. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что Байден намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой для обсуждения поддержки страны. Он объявит об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. Байден также заявил, что на неделе объявит о дополнительных санкциях против российской элиты и компаний.

«Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался. Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников в восточной Европе, а также выступить с речью о том, как США будут продолжать сплачивать мир для поддержки народа Украины», — добавил президент США.

Ранее политкомментатор Марк Фейген (внесен Минюстом в перечень иноагентов) заявил, что американский президент Джо Байден прилетел в Киев.