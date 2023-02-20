Белый дом подтвердил, что Байден прилетел в Киев

Белый дом подтвердил, что президента США Джо Байден прилетел в Киев. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что Байден намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой для обсуждения поддержки страны. Он объявит об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. Байден также заявил, что на неделе объявит о дополнительных санкциях против российской элиты и компаний.

«Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался. Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников в восточной Европе, а также выступить с речью о том, как США будут продолжать сплачивать мир для поддержки народа Украины», — добавил президент США.

Ранее политкомментатор Марк Фейген (внесен Минюстом в перечень иноагентов) заявил, что американский президент Джо Байден прилетел в Киев.