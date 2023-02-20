Associated Press сообщило, что США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев

Власти США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев. Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет URA.RU.

Уточняется, что это было сделано для избежания конфликтных ситуаций и минимизации рисков, которые могли бы привести к усилению конфронтации.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прилетел в столицу Украины. Во время своего выступления он пообещал новый пакет помощи в размере 500 млн долларов.