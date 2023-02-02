Жителя Чувашии осудят за обман рязанца при покупке военного снаряжения

В июне 2022 года рязанец решил купить через сайт объявлений общевойсковой шлем марки «6Б47» за 7 000 рублей.

Жителя Чувашии осудят за обман рязанца при покупке военного снаряжения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Рязанец нашел на специализированном сайте объявление о продаже общевойскового шлема марки «6Б47» за 7 000 рублей. Во время общения с 24-летним продавцом мужчина договорился перевести деньги после того, как увидит квитанцию об отправке посылки. Когда продавец прислал квитанцию, рязанце отправил деньги, но посылка так и не пришла.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Материалы направили в суд.