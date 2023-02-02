«Зеленый сад» предложил назвать первую набережную Оки именем Альберта Слюсаря

«Зеленый сад» предложил назвать первую набережную Оки именем Альберта Слюсаря. Идеей поделились в официальной группе компании «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что «Зеленый сад» при реализации градостроительной концепции «Великий Коловрат» планирует построить первую набережную Оки с велосипедными дорожками, прогулочными дорожками и пляжем.

Застройщик предложил назвать набережную в честь Альберта Слюсаря — советского и российского военачальника, Героя Советского Союза. С 1984 года по 1995 год Слюсарь был начальником Рязанского высшего воздушно-десантного училища. На юбилейном параде в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне он возглавлял парадный расчет РВВДКУ.