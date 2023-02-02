ВЧК-ОГПУ: в рязанскую колонию закупили неработающие «глушилки» на несколько миллионов рублей

Оборудование также поставляли в московский СИЗО-5, рязанскую ИК-3 и тверскую ИК-4.

В рязанскую колонию закупили неработающие «глушилки» на несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным источника, для оказания услуг по блокировке систем передачи данных посредством радиосвязи заключили многомиллионные контракты. Оборудование поставляли в московский СИЗО-5, рязанскую ИК-3 и тверскую ИК-4.

Заказчиком числилось ФКУ «ГЦИТОиС» ФСИН России, а исполнителем ООО «Альфа-Техносервис».

Проверка показала, что услуги были оплачены в полном объеме, но при этом системы показали неэффективную работу.