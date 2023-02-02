В Севастополе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек

Строители спали, когда началось возгорание.

В Севастополе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Пожар произошел ночью в четверг, 2 февраля, в поселке Сахарна Головка на улице Нефтяная в двухэтажном жилом строительном модуле. Уточняется, что строители спали, когда началось возгорание.

Площадь открытого горения составила 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали, на месте обнаружили тела пяти погибших.