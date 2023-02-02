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В Сасове проводили троих мужчин на сборный пункт для дальнейшего участия в СВО

В Сасове проводили троих добровольцев на сборный пункт для дальнейшего участия в СВО. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила глава администрации в Сасове Евгения Рубцова на личной странице во «Вконтакте».

"Сейчас наши земляки повторяют подвиги дедов и прадедов, отстаивая независимость России в зоне специальной военной операции. Это и ребята, попавшие под мобилизацию, и добровольцы-контрактники. Последних среди сасовцев немало. Только сегодня проводили троих на сборный пункт областного военкомата. Там и решат, поедут ли наши добровольцы в зону СВО. В любом случае все трое — уже настоящие герои!", — написала она.

Рубцова также рассказала, что для каждого добровольца район собрал все необходимо: спальные мешки, теплые вещи и лекарства.