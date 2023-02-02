В Сапожке женщину осудят за убийство соседской собаки

Убийство произошло в отместку за то, что собака загрызла ее курицу.

В Сапожке женщину осудят за жестокое обращение с животным. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на прокурора района Алексей Филиппова.

Установлено, что в июне 2022 года 55-летняя женщина увидела, что соседская собака загрызла ее курицу. Хозяйка животного согласилась оплатить ей ущерб, но обвиняемую такой ответ не устроил. Тогда она задушила животное, повесив ее на дереве.

«Женщина отвязала собаку от будки и сняла с нее ошейник. После этого обвязала шпагат вокруг шеи собаки и затянула петлю. Затем привязала шпагат к дереву, так что собака висела над землей. Осознавая противоправность своих действий и то, что причиняет физическую боль и страдания беззащитному животному, не приняла попыток его спасти. Таким образом, подозреваемая жестоко обращалась с животным в целях причинения ему боли, что повлекло его гибель», — пояснил прокурор.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения.

Фото: sobakovod. club