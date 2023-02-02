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В Рязанской области беременным женам мобилизованных и участников СВО установят ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей
Соцподдержка будет действовать на протяжении всего срока беременности, даже в случае гибели военнослужащего.

В Рязанской области беременным женам мобилизованных и участников СВО установят ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте изменений в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и членам их семей», пишет издание «Вид сбоку».

Документ предлагает распространить действие закона, который приняли в октябре 2022 года, на всех участников СВО и членов их семей. Согласно нему, мобилизованные получали право на единовременную выплату в 100 тысяч рублей, внеочередное получение соцуслуг, а также меры поддержки по отдыху и оздоровлению.

Также, согласно документу, беременным женам мобилизованных и участников СВО установят ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей. Соцподдержка будет действовать на протяжении всего срока беременности, даже в случае гибели военнослужащего. Мера действует с 1 февраля 2023 года.

Еще одно нововведение — бесплатное предоставление социальных услуг для участников СВО и членов их семей, в том числе обслуживание на дому.