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В Рязани запустили Всероссийский проект «Музейные маршруты России»
На встречу приехала замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она презентовала проект туристических маршрутов и рассказала о его значимости для региона.

В четверг, 2 февраля, в рязанском театре драмы стартовал Всероссийский проект «Музейные маршруты России».

На встречу приехала замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она презентовала проект туристических маршрутов и рассказала о его значимости для региона.

По ее словам, музеям из разных регионов страны необходимо научиться «продвигать себя», чтобы постоянно притягивать туристов.

«Важность этого проекта заключается в том, что мы учим и учимся, как формировать на себя спрос далеко от своего региона. Так, чтобы из Сахалина, из Коми, из Ингушетии, Чечни и Калининграда туристы приезжали бы в Рязань осмысленно. Музей, как магнит для формирования этого интереса, как магнит нового туристического потока в регион. Он должен себя предъявлять, чтобы турист все мог оставить и поехать в Рязань. Вот, что такое музейный маршрут. Вот, чему они учат», — сказала Манилова.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что проект поможет рязанским музеям узнать о лучших практиках страны и реализовать их у себя.

«Рязанская область — богатейший край: культура, архитектура, история и музеи. То, что позволяет представить всю эту историю в одном месте. Это надо сделать наилучшим образом, это возможность получить для нас огромный толчок к развитию и мы максимально воспользуемся этой возможностью», — подчеркнул Малков.

По словам губернатора, взаимодействие с ведущими туристическими операторами должно привлечь в регион поток туристов.

«Мы должны понять, что сделать, чтобы туристам было максимально комфортно и удобно. Спрос — есть, значит мы должны его удовлетворять», — заключил он.

Павел Малков также подписал документ о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Российским союзом предприятий туристкой индустрии.

Затем состоялось подписание соглашения о сотрудничества между рязанским историко-архитектурным музеем — заповедником и министерством культуры Тульской области.