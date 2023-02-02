В Рязани задержали двух мужчин, скрывавшихся от судебных приставов и следствия

Рязанцев задержали в центре города за распитие спиртных напитков.

В Рязани задержали двух мужчин, скрывавшихся от судебных приставов и следствия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером в среду, 1 февраля, около 20:00 в центре Рязани сотрудники ППС задержали двух мужчин. Они распивали алкоголь в общественном месте, шумели и пугали прохожих. Документов у них при себе не оказалось и задержанных отправили в отделение, где на них оформили протокол по части1 статьи 20.20 КоАП («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах»).

В отделении также выяснилось, что 31-летний рязанец находится в розыске за неуплату алиментов, а его 27-летний приятель является фигурантом уголовного дела о грабеже. За сокрытие от следствия мужчину объявили в федеральный розыск.

Задержанные передадут инициаторам розыска.