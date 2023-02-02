В Рязани водители маршруток начнут уточнять возраст пассажиров

В Рязани водители маршруток начнут уточнять возраст пассажиров. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила «Новая газета».

Теперь водители маршруток будут уточнять возраст у подростков, входящих в салон. Такие рекомендации поступили от горадминистрации из-за участившихся инцидентов.

Также в управлении озвучили результаты мониторинга движения общественного транспорта вечером. Так, машины МУП «УРТ» в 90% случаев ходят по графику, а среди коммерческих перевозчиков расписание соблюдают лишь десять компаний. Зафиксированы у частников и случаи недовыпуска машин на линию.

Ранее водитель автобуса № 17 высадил подростка из-за неоплаченного проезда.