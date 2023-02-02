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В Рязани суд отказал следствию в ходатайстве об аресте Юрия Фурфурака
Начальник дирекции благоустройства Рязани покинул здание суда вместе со своим адвокатом.

В четверг, 2 февраля, Железнодорожный районный суд отказал следствию об аресте начальника дирекции благоустройства Рязани Юрия Фурфурака в качестве меры пресечения. Об этом пишет издание «Вид сбоку».

Отмечается, что Фурфурак покинул здание суда вместе со своим адвокатом.

Накануне стало известно, что в рязанской горадминистрации прошли оперативные мероприятия. После них Юрия Фурфурака и его подчиненных задержали. Фурфураку вменяют закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене.