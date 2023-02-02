В Рязани приставы арестовали «УАЗ» у мужчины за крупный банковский долг

Владелец транспортного средства ранее крупно задолжал банку − в исполнительном листе сумма составила 352 тысячи рублей.

В Рязани приставы арестовали «УАЗ» у мужчины за крупный банковский долг. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Арест на автомобиль наложили ранним утром 26 января. Владелец транспортного средства ранее крупно задолжал банку — в исполнительном листе сумма составила 352 тысячи рублей. На следующий день после ареста мужчина оплатил долг.