В Рязани приставы арестовали «УАЗ» у мужчины за крупный банковский долг
Владелец транспортного средства ранее крупно задолжал банку − в исполнительном листе сумма составила 352 тысячи рублей.
В Рязани приставы арестовали «УАЗ» у мужчины за крупный банковский долг. Об этом в четверг, 2 февраля,
Арест на автомобиль наложили ранним утром 26 января. Владелец транспортного средства ранее крупно задолжал банку — в исполнительном листе сумма составила 352 тысячи рублей. На следующий день после ареста мужчина оплатил долг.
Рязанцев призвали контролировать и своевременно оплачивать свои долговые обязательства, а также регулярно проверять в отношении себя наличие исполнительных производств на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств»