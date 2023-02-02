В Рязани открылась уникальная выставка картин и икон, посвященных Богоматери

Выставка «Царица Небесная» продлится в Рязанском художественном музее до 23 апреля.

В среду, 1 февраля, в Рязанском художественном музее состоялось открытие выставки «Царица Небесная», посвященная образу Богоматери.

В экспозиции представлено более 60 произведений. Это русские иконы XVII — начала XX веков и картины западноевропейских мастеров XV — XVI веков из частной коллекции Евгения Шильникова, руководителя крупного предприятия в Подмосковье.

Коллекционер собирал данные произведения искусства в течение тридцати лет. В прошлом году часть представленных работ выставлялась в Коломне и Ногинске, но для Рязани экспозиция была расширена. Её дополнили работы, которые находились на реставрации, и теперь они предстанут перед зрителями впервые.

На открытии выставки собрались вице-губернатор Артём Бранов, председатель рязанской областной думы Аркадий Фомин, протоиерей Арсений Вилков, председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин и представители различных организаций.

Роман Гашинин рассказал, что завод «Электросталь» является клиентом Прио-Внешторгбанка. О том, что директор предприятия — увлечённый коллекционер, собирающий русские иконы и западноевропейскую живопись, в банке были наслышаны, поэтому когда узнали о том, что он организует выставку из своего собрания в Рязани, с радостью приняли приглашение прийти на открытие.

«Сегодня Приобанк такой же гость здесь, как и все приглашённые. По счастливой случайности клиент нашего банка, помимо того, что является крупным бизнесменом, ещё и коллекционирует предметы искусства. Мы немного помогли с организацией выставки, но не более того, и теперь, как и все пришедшие на открытие, получаем огромное удовольствие от возможности увидеть замечательную коллекцию», — рассказал председатель правления Прио-Внешторгбанка.

Куратор выставки, искусствовед, эксперт министерства культуры Российской Федерации Надежда Проказина сообщила гостям, что произведения искусства, представленные в Рязанском художественном музее, уникальны. Например, в экспозиции можно увидеть картины западноевропейских мастеров XV—XVI вв. еков Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго, иконописные работы разных иконографических типов: Похвала Пресвятой Богородицы XVI века, Покров Пресвятой Богородицы XVIII века, Богоматерь Любечская XVIII века и другие.

Директор музея Валерия Масловская поблагодарила коллекционера Евгения Шинникова и куратора Надежду Проказину за их труд.

«Это настоящий подарок к 110-летию музея со дня его основания. Подобные события — большая редкость, в том числе и в многообразной выставочной деятельности нашего музея. Хочется отметить высокую культурную значимость открываемой выставки и выразить признательность Евгению Шильникову, владельцу коллекции, за доверие нашему музею и многолетние усилия, позволившие создать замечательную коллекцию, а Надежде Проказиной — за помощь в подготовке экспозиции к открытию», -— заключила она.

Выставка «Царица Небесная» продлится в Рязанском художественном музее до 23 апреля.