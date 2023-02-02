В Рязани осудят экс-председателя товариществ собственников недвижимости за присвоение 400 тысяч рублей

Установлено, что с января 2017 года по май 2022 года председатель товарищества собственников недвижимости оставлял себе часть полученных под отчет денег.

В Рязани осудят экс-председателя товариществ собственников недвижимости за присвоение 400 тысяч рублей. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что с января 2017 года по май 2022 года председатель товарищества собственников недвижимости оставлял себе часть полученных под отчет денег. Их выделяли на нужды товарищества. Он распоряжался деньгами по собственному усмотрению. В результате за пять лет он причинил товариществу материальный ущерб на сумму в 400 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Рязанскому району.

Следователи собрали доказательную базу. В связи с этим уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.