В Рязани осудят директора строительной организации за гибель рабочего при ремонте кровли

Инцидент произошел 13 апреля 2022 года на улице Скоморошенской.

В Рязани осудят директора строительной организации за гибель рабочего при ремонте кровли. Об этом сообщили пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 апреля 2022 года на улице Скоморошенской. Строительная организация выполняла работы по капитальному ремонту крыши. 58-летний директор фирмы допустил до них иностранного гражданина без оформления трудового договора.

Также на крыше не было защитных ограждений, а у работника — средств индивидуальной защиты.

Во время устройства асфальто-бетонной стяжки рабочий оступился и упал с высоты девятого этажа. Он получил травмы головы, позвоночника, конечностей, множественные переломы, не совместимые с жизнью, и умер на месте.

Уголовное дело возбудили на директора организации возбудили за необеспечение требований безопасности при проведении работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Материалы направили в суд.