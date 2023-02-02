В Рязани на улице Промышленной задержали 33-летнюю женщину с синтетическим наркотиком

В Рязани патрульные полицейские задержали женщину с наркотиками. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленницу задержали накануне в среду, 1 февраля, на улице Промышленной во время патрулирования города. Женщина привлекла внимание полицейских своим подозрительным поведением. Правоохранители предположили, что она ищут «закладку» с наркотиком. Во время общения женщина призналась, что при себе у нее есть «соль».

К дальнейшему разбирательству подключились оперативники УНК УМВД, которые изъяли у рязанки сверок с производным N-метилэфедрона массой 1,2 грамма.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело.