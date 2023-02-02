В Рязани на улице Горького столкнулись две иномарки, пострадал мужчина

В ДТП пострадал 31-летний пассажир «ЗАЗа», ему оказали медпомощь.

В Рязани на улице Горького столкнулись две иномарки, пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 1 февраля, около дома № 1-а. 29-летний житель Рязани на Skoda Rapid не уступил дорогу «ЗАЗ Шанс», которым управлял 44-летний рязанец.

В ДТП пострадал 31-летний пассажир «ЗАЗа», ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.