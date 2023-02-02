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В российских автосалонах закончились машины Lada Vesta
Крайнее поступление в официальный дилерский центр было в июне 2022 года, а в июле продали последний автомобиль.

В российских автосалонах закончились машины Lada Vesta. Об этом РИА Новости рассказали в дилерских центрах.

В официальном дилерском центре уточнили, что крайнее поступление было в июне 2022 года, а в июле продали последний автомобиль.

Производство модели приостановили еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Как сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, производство планируют возобновить в марте и сразу в обновленной версии Lada Vesta NG, но с механической коробкой передач.