В подмосковном лесу прохожий нашел тело 14-летней школьницы

Инцидент произошел в среду, 1 февраля, в Балашихе.

В подмосковном лесу прохожий нашел тело 14-летней школьницы. Об этом пишет « МК ».

Инцидент произошел в среду, 1 февраля, в Балашихе. В полицию обратился мужчина, который гулял в лесном массиве с сыном. Он рассказал, что во время прогулки их обогнала девочка и свернула с тропинки. Через несколько минут мужчина нашел школьницу без признаков жизни.

Отмечается, что, судя по травмам, подросток покончила с собой.

Проводится расследование.