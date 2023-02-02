В подмосковном лесу прохожий нашел тело 14-летней школьницы
Инцидент произошел в среду, 1 февраля, в Балашихе.
В подмосковном лесу прохожий нашел тело 14-летней школьницы. Об этом пишет «
Инцидент произошел в среду, 1 февраля, в Балашихе. В полицию обратился мужчина, который гулял в лесном массиве с сыном. Он рассказал, что во время прогулки их обогнала девочка и свернула с тропинки. Через несколько минут мужчина нашел школьницу без признаков жизни.
Отмечается, что, судя по травмам, подросток покончила с собой.
Проводится расследование.