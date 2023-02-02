В Омской области пожилой мужчина развратил шестерых детей

Мужчина приглашал детей к себе домой, обещал угостить их сладостями и что-то подарить, а потом домогался.

В Омской области пожилой мужчина развратил шестерых детей. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет Lenta .

59-летний местный житель два года приглашал к себе домой детей бывшей сожительницы и знакомой. Мужчина обещал угостить их сладостями и что-то подарить, далее он совершал над ними развратные действия.

Заявление в полицию написала бабушка одной из потерпевших. Свою вину мужчина не признает.

Дело передано в суд.