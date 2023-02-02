В Нижнем Тагиле суд арестовал полицейских, сломавших шею мужчине при задержании

Правоохранители приехали на вызов охранника психиатрической больницы. Он сообщил, что некий мужчина сильно пьян, ведет себя неадекватно, ругается матом и пытается пройти внутрь, чтобы навестить своего друга. Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, скрутили и грубо поместили его в автозак. Его «зафиксировали» между сидением и лавкой автозака, перевернув вниз ногами. Когда задержанного доставили и пытались вытащить из машины, он не подавал признаков жизни. Медики констатировали, что смерть произошла из-за травмы шейного отдела спинного мозга.

В Нижнем Тагиле суд арестовал полицейских, из-за которых в служебном автомобиле скончался задержанный. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил портал e1.ru.

Трагедия случилась в воскресенье, 29 февраля. Правоохранители приехали на вызов охранника психиатрической больницы. Он сообщил, что некий мужчина сильно пьян, ведет себя неадекватно, ругается матом и пытается пройти внутрь, чтобы навестить своего друга. Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, скрутили и грубо поместили его в автозак. Его «зафиксировали» между сидением и лавкой автозака, перевернув вниз ногами. Когда задержанного доставили и пытались вытащить из машины, он не подавал признаков жизни. Медики констатировали, что смерть произошла из-за травмы шейного отдела спинного мозга.

В тот день в экипаже были трое сотрудников: 27-летний лейтенант Максим Онучин, 22-летний сержант Павел Горшков и 25-летний старший сержант Максим Ковайкин. Двоих силовиков по этому делу уже задержали, а последний пока проходит как свидетель.

Полицейским предъявили обвинение по статье «Превышение полномочий». Оба мужчины вину не признали.

Максима Онучина отправили за решетку на один месяц и 27 суток. В отношении второго фигуранта дела суд примет решение в ближайшее время.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU