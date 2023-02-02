В Нижнем Новгороде женщина переехала изменившего ей мужа и протаранила несколько автомобилей

В Нижнем Новгороде женщина отомстила изменившему ей мужу. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил телеканал «НТВ».

Женщина узнала, что муж ей изменяет. Она приехала к дому любовницы и начала прыгать по машине мужа. После того, как мужчина вышел с ней поговорить, женщина села за руль и начала таранить автомобили, а позже переехала самого супруга и проехалась колесами по ноге очевидца. Затем женщина вышла из машины и начала избивать своего мужа. Позже очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

На дебоширку составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Также ей придется выплатить компенсацию владельцам нескольких автомобилей, которые она повредила.

Супруг сильно не пострадал — у него выявили лишь небольшое повреждение лодыжки.