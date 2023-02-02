В МВД прокомментировали приостановку выдачи биометрических загранпаспортов

Ранее россияне стали получать уведомление о приостановке приема заявлений на загранпаспорт с биометрией на сайте «Госуслуги».

В МВД прокомментировали приостановку выдачи биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет Telegram-канал «МВД Медиа».

С 2 февраля прием новых заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации приостановили по техническим причинам, не зависящим от МВД России.

Те россияне, кто уже подал заявление и кому надо срочно уехать за границу, могут заплатить госпошлину и оформить загранпаспорт старого образца, который действует пять лет.

В этом случае заявителю также вернется госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации.

Для решения данных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции. Также Ирина Волк отметила, что загранпаспорта по всем поданным заявлениям оформят и выдадут по мере готовности.

Ранее россияне стали получать уведомление о приостановке приема заявлений на загранпаспорт с биометрией на сайте «Госуслуги».