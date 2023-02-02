В Казани трое иностранных студентов изнасиловали 14-летнюю школьницу
В Казани трое иностранных студентов изнасиловали 14-летнюю школьницу. Об этом в четверг, 2 февраля,
Речь идет о студентках из КГМУ из Египта и Алжира.
Инцидент произошел в ночь на 31 января на съемной квартире злоумышленников. Школьница уверяет, что преступники насиловали ее на протяжении четырех часов.
О случившемся узнал отец подростка и обратился в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело.