В Касимове комиссия по этике рассмотрела выступление депутата Вереина перед школьниками с пророчествами о помойке

Депутат касимовской думы Роман Вереин напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». Соответствующее видео с напутствием он выложил у себя на странице «ВКонтакте».

В Касимове комиссия по этике рассмотрела выступление депутата Вереина перед школьниками с пророчествами о помойке. Об этом сообщило издание «Рязанские новости».

В четверг, 2 февраля, в касимовской гордуме прошло заседание комитета по этике по вопросу выступления депутата Романа Вереина перед школьниками.

В начале заседания зампредседателя комитета по этике Михаил Жуков предложил членам комиссии провести собрание в закрытом виде без присутствия прессы «в целях соблюдения депутатской этики».

На вопрос депутата-коммуниста Владимира Сорокина пояснить причину, Жуков не ответил.

«Еще раз повторяю. В целях соблюдения депутатской этики. Поэтому прошу средства массовой информации и помощника депутата покинуть зал заседания», — ответил заместитель председателя комитета.

Уточняется также, что сам Роман Вереин на комиссию не явился. Его помощник сказала, что закрытый формат не является его инициативой.

Заседание длилось 15 минут, после чего Михаил Жуков огласил решение.

«Основной результат — было рекомендовано депутату касимовской городской думы Вереину Роману Георгиевичу при выступлениях на публичных мероприятиях строго придерживаться кодекса депутатской этики», — сказал Жуков.

Напомним, депутат касимовской думы Роман Вереин напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». Соответствующее видео с напутствием он выложил у себя на странице «ВКонтакте». Позже ситуацию прокомментировал он сам и руководитель фракции КПРФ в рязанской облдуме Денис Сидоров.

Фото «Рязанские новости»