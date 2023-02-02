В Ивановской области мужчина избил сына и заставил его выкопать себе яму

Все произошло осенью 2022 года.

В Ивановской области мужчина избил сына и заставил его выкопать себе яму. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел осенью 2022 года. Пьяный мужчина избил 8-летнего сына ремнем, затем ударил его рукой по голове и вывел во двор, чтобы мальчик выкопал себе яму.

Позже врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.

Сообщается, что это не первый случай избиения мальчика отцом. Ивановец периодически бил сына за непослушание.

— Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в воспитательное учреждение, — рассказали в управлении СК РФ по региону.